Assicomfidi Confcommercio annuncia buone notizie per le imprese reggine

Buone nuove per le piccole e medie imprese reggine. Con l’attivazione dei nuovi fondi di garanzia ottenuti dal Ministero del Tesoro sarà possibile fornire garanzie fideiussorie fino all’80%, dotando così le PMI di maggiore potere contrattuale presso le banche. Piccole e medie imprese che, nonostante le molteplici difficoltà che incontrano nell’accesso al credito e in un territorio trasversalmente sempre più ostile, costituiscono la spina dorsale dell’economica italiana. In Italia, in questa delicata fase economica e finanziaria, le micro e piccole imprese non sono sostenute dal sistema. Fino ad oggi si è innestato un circolo vizioso in cui le banche danno l’ombrello alle imprese solo quanto per esse c’è già il sole.

Le banche stanno concentrando l’erogazione di credito sulle imprese migliori, con i migliori rating, più capitalizzate e senza tensioni di liquidità a breve termine.

Con il piano progettuale presentato da Assicomfidi Confcommercio si vuole garantire una gestione moderna dell’intermediazione finanziaria e dei fondi di garanzia aiutando le imprese a relazionarsi con le banche attraverso un percorso di consulenza aziendale ed analisi. Attraverso Assicomfidi sarà, quindi, possibile offrire un servizio di intermediazione creditizia intervenendo nel rapporto tra Banca e Impresa con un’azione congiunta di affiancamento dell’impresa per favorire un miglior accesso al credito e ampliamento dei servizi finalizzati a far ottenere nel migliore dei casi finanziamenti a tasso zero. Con questa iniziativa la Confcommercio intende puntare, insieme al consorzio di garanzia fidi, ad un duplice risultato: rafforzare il proprio ruolo di assistenza, consulenza e servizio alle imprese e al contempo consolidare il ruolo con le banche-reti per i rapporti con le imprese di minori dimensioni.

Un progetto che si propone anche di favorire lo sviluppo dei servizi attraverso la diffusione di set informativi più strutturati ed efficaci che possano agevolare al massimo il lavoro delle filiali bancarie a favore della stessa impresa. Al fianco delle nuove opportunità, per le imprese interessate, è attivo lo sportello Assicomfidi in via Castello 4. Aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 16.30, fornendo su appuntamento una serie di consulenze e servizi a supporto delle PMI in grado di utilizzare fondi di garanzia, i fondi pubblici e strumenti regionali agevolati.