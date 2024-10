In arrivo 60 mila assistenti civici. Boccia: ‘Aiuteranno i sindaci nella Fase 2’

Ad annunciarlo è il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia.

“Con Antonio Decaro abbiamo dato il via all’accordo che ha dato vita al bando che sarà online già in settimana. Per partecipare basterà compilare il form sul sito della Protezione civile, seguiranno i dettagli nelle prossime ore.

Il bando sarà rivolto a tutti i cittadini che desiderano svolgere attività di volontariato, con precedenza per inoccupati, per chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori del reddito di cittadinanza o usufruisce di ammortizzatori sociali; saranno individuati su base volontaria, coordinati come sempre nell’emergenza dalla Protezione civile, che indicherà alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale. Saranno impiegati direttamente dai sindaci per svolgere attività sociali indicate dal comune di appartenenza”.