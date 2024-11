Associazione Attendiamoci Onlus: fare, diventare, migliorare

Continuano gli appuntamenti settimanali del Gruppo “UniveRCity”, l’offerta formativa dell’Associazione Attendiamoci ONLUS rivolta agli studenti universitari di età compresa tra i 19 e i 25 anni.

Le attività formative per gli universitari, iniziate ad ottobre, si sono arricchite in questi mesi di visite aziendali ed importanti testimonianze di professionisti di diversi settori lavorativi. Il gruppo “UniveRCity” si propone di organizzare attività per dare la possibilità di migliorare la qualità della vita universitaria, valorizzando anche la bellezza di trascorrere semplicemente una serata in compagnia.

L’obiettivo che si persegue, attraverso questo percorso formativo, non è semplicemente volto ad arricchire le proprie conoscenze ma soprattutto ad investire su se stessi, gettando le basi per la realizzazione del proprio progetto di vita.

Gli incontri si svolgono ogni Giovedì alle ore 20.30 presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello”, centro di aggregazione giovanile, da anni punto di riferimento per le diverse opportunità e i numerosi servizi offerti nell’ottica della formazione globale della persona.

Giovedì 5 Marzo, sempre alle 20.30 presso la Casa dei Giovani, si terrà una conferenza dal titolo “Fare, Diventare, Migliorare” tenuta dal Prof. Sac. Valerio Chiovaro, presidente dell’Associazione Attendiamoci.