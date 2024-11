Associazione culturale “Le muse” di Reggio Calabria: scopri il programma di febbraio!

Continua con interesse e partecipazione la ricca programmazione del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria che ogni domenica alle ore 18 vede manifestazioni ed eventi presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19.

“…Un argomento diverso a più voci per ogni manifestazione, alla ricerca della pluralità del pensiero”, ricorda Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reggino-: questa la nostra agorà, aperta alla città e alle fonti culturali che la caratterizzano.

Anche per febbraio tanti interessanti dibattiti e conversazioni.

Si inizia domenica 01 febbraio in sinergia con la Confcommercio. “Passione o commercio…?” il titolo della conversazione che vede come ospiti Gianni Santoro – presidente Confcommercio di RC e Arianna Romeo, Carma Foglia, Francesco Meduri tra le espressioni dell’impresa commerciale della nostra provincia.

Come ogni primo venerdi del mese il 06 febbraio alle ore 19, “I videodibattiti…parlando di cinema con Paola Abenavoli”, ovvero i “Vizi capitali”. Opinion leader della serata il dottore Enzo Nociti, verrà esaminato come vizio – l’invidia-.

Domenica 08 febbraio “Identità mutanti” con Dominella Quagliata – psicologa e psicoterapeuta, Angelo Vecchio Ruggeri – dirigente scolastico, Eugenio Marino – direttore GS news e Francesco Costantino – presidente territoriale Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro, inoltre verrà inaugurata la mostra dell’artista veneziana di nascita, ma calabrese di adozione Ambra Miglioranzi.

Domenica 15 “Le culture altre: Megali Ellada una comunità di Greci a Reggio Calabria” con Maria Chapaloglou – presidente Megali Ellada ed esponenti della comunità greca a Reggio Calabria.

Martedi 17 febbraio in occasione del Martedi Grasso, si terrà la 4° Edizione del Premio il Mattarello D’Oro insieme a conversazioni sulla storia del Carnevale.

Il mese si concluderà domenica 22 con “Reggio era…” con Giuseppe Cantarella – storico e ricercatore, Natale Cutrupi – storico e poeta vernacolare, Enzo Amodeo – cardiologo, Ilario De Marco – artista e ricostruttore plastico della città di Reggio. Inoltre si inaugurerà la collettiva d’arte a cui partecipano anche gli artisti delle Muse “Reggio era…tra plastici e pittura”.