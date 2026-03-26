A Palazzo Campanella ‘Storie di vita’: Di Palma e Morrone incontrano gli studenti

Si terrà venerdì 27 marzo alle ore 16:30, presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, l’incontro dal titolo Storie di Vita. Diritto, Speranza e Umanità, promosso dall’Associazione Donne Reggine. L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e confronto su temi di grande rilevanza sociale, mettendo al centro la dignità dei giovani, tra il rispetto della giustizia e il diritto all’umanità.

Ad intervenire saranno Roberto Di Palma, Procuratore del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, e S.E. Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, che offriranno un contributo autorevole sui temi della tutela dei minori, della promozione della persona e della responsabilità condivisa nella costruzione di una società più attenta ai bisogni umani e sociali.

Moderazione, studenti e confronto con le professioni sociali

L’incontro sarà moderato da Sabina Cannizzaro, presidente dell’Associazione Donne Reggine, e vedrà la partecipazione degli studenti degli Istituti secondari di secondo grado della città di Reggio Calabria, chiamati a interagire con i due principali protagonisti dell’incontro.

All’appuntamento parteciperanno inoltre rappresentanti dell’ordine degli psicologi, assistenti sociali, avvocati ed educatori, in un dialogo aperto volto a favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche. Ad allietare il confronto sarà l’Orchestra composta dagli allievi del Liceo Musicale “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria.

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