Reggio, all’Auditorium Zanotti Bianco il concerto “Grazie a Dio sono ucraino”

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 15.30, in occasione della Giornata internazionale della famiglia, presso l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria si terrà il concerto anniversario “Grazie a Dio sono ucraino”, in cui si esibirà il famoso compositore e artista emerito dell’Ucraina Dmytro Khoma, ma anche il piccolo violinista ucraino Ivanko Khoma, ospite d’onore.

Il concerto anniversario “Grazie a Dio sono ucraino”

Lo spettacolo, organizzato dall’associazione ucraina “Victoria” in collaborazione con gli avvocati Franco Lento e Simona Cariati, in prima linea per la difesa e la tutela dei cittadini ucraini sul territorio calabrese, è patrocinato dal Consolato Generale dell’Ucraina.

La partecipazione del Console Generale d’Ucraina

L’ iniziativa vedrà la prestigiosa partecipazione anche del Console Generale d’Ucraina Sua Eccellenza Maksym Kovalenko, il quale verrà omaggiato di un Piatto celebrativo dei Bronzi di Riace, in ceramica smaltata a mano con fregi in argento 925 in tiratura unica, realizzato per l’occasione dal maestro Gerardo Sacco, eccellenza calabrese nel settore orafo.

L’omaggio realizzato da Gerardo Sacco

Con questo gentile omaggio in senso di apprezzamento e sincera riconoscenza, il team dei legali insieme all’associazione Victoria intendono esprimere al Console ucraino la propria profonda gratitudine per il prezioso impegno profuso nel rafforzare i legami di amicizia, cooperazione e solidarietà con i popolo italiano.

I legami tra Ucraina e Calabria

La dedizione del Console Kovalenko, il suo spirito diplomatico e il costante operato rappresentano indubbiamente un esempio di dialogo, umanità e vicinanza tra le due Nazioni, e la sua presenza ad un evento così sentito dalla comunità ucraina in Calabria testimonia quanto forti siano ormai i legami tra le due culture.