Associazione Italiana Allenatori: Reggio Calabria rappresentata da Pasquale Sorgonà

Le elezioni per gli organi provinciali dell’ Associazione Italiana Allenatori , volte al rinnovo delle cariche sociali e a stabilire i delegati per l’assemblea regionale per il quadriennio 2021-2024, hanno visto la sentita e solerte partecipazione degli iscritti.

In attesa della comunicazione ufficiale da Coverciano – dichiara il Presidente regionale Pilato – sulla composizione dei direttivi e dei Delegati provinciali, ai neo eletti vanno i migliori auguri di buon lavoro, sicuro che la nostra associazione possa godere della più totale condivisione in ambito regionale per tradurre le proposte in progetti e azioni concrete anche a livello nazionale.