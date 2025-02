Neonata morta al GOM, assolti due ginecologi: la nota dei difensori di Parte Civile

Sono stati assolti dal Tribunale di Reggio Calabria “perchè il fatto non sussiste” dall’accusa di omicidio colposo in merito alla morte di una neonata avvenuta durante il parto la notte del primo settembre 2020. In accoglimento della proposta degli stessi Pm, i due ginecologi in servizio al GOM Maria Costanza Calarco e Vincenzo Bognoni, sono stati dunque assolti con sentenza del 6 febbraio 2025 del dott. Fabio Lauria.

Dalla fase processuale del dibattimento è emerso che non c’è stato alcun errore medico e che la morte della neonata è avvenuta a causa di una complicanza imprevedibile, evidenziando la corretta gestione del parto e il rispetto delle linee guida e dei protocolli aziendali.

Di seguito le precisazioni dei legali di Parte Civile:

I sottoscritti avv. Fabio Furci e avv. Barbara Germanò, difensori delle parti civili nel procedimento penale a carico dei due ginecologi, in relazione all’articolo pubblicato relativo all’assoluzione dei due medici del Gom rappresentano che giorno 06.02.2025 è stata solamente data lettura del dispositivo di sentenza e che ad oggi non si conoscono le motivazioni dell’assoluzione, per il cui deposito il Giudice ha indicato un termine di 90 giorni.