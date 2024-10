Carenza di personale al GOM, Giannetta: ‘Crisi scongiurata’

Lo dichiara Domenico Giannetta, Consigliere regionale di Forza Italia.

“Il generale Cotticelli ha mantenuto gli impegni presi con me in Cittadella e ha provveduto immediatamente ad autorizzare la direzione sanitaria a procedere. Con il potenziamento straordinario ed urgente della dotazione organica in questa fase critica – dichiara ancora Giannetta – abbiamo compiuto il primo passo, imprescindibile, per evitare il collassamento dei reparti e consentire al nostro fondamentale presidio sanitario di affrontare, con più forza, la seconda ondata epidemica”.