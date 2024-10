ATAM ed emergenza coronavirus, Perrelli: ‘Informiamo l’utenza e manteniamo sicuro il servizio’

In relazione al contenimento della diffusione del #Coronavirus, #ATAM ha messo in campo già da due settimane un piano straordinario finalizzato all’igienizzazione e sanificazione dei mezzi pubblici in servizio, integrando le attività che già quotidianamente vengono effettuate.

Per quanto riguarda la sanificazione dei mezzi pubblici, oltre alle normali attività di pulizia, l’igienizzazione quotidiana a bordo degli autobus viene potenziata con l’utilizzo di prodotti germicidi a base di cloro per uso ospedaliero.

L’intero parco #autobus viene inoltre sottoposto a procedure straordinarie di sanificazione ambientale. A questo scopo il servizio pulizie, a cui va un nostro sincero e caldo ringraziamento per la dedizione e l’impegno che quotidianamente mettono nel loro lavoro, sta sottoponendo ciascun mezzo a un trattamento con l’impiego di dispositivi professionali. Alcune attività ulteriori sono rivolte a tutelare in modo specifico il personale aziendale.

In particolare: tutti i bus hanno la porta anteriore chiusa, una zona di sicurezza intorno al conducente, già munito di mascherina, così da evitare il contatto ravvicinato e diretto con eventuali portatori del virus. Viene effettuata la pulizia in modo particolare del posto guida e di tutte le superfici di contatto.Si provvede alla disinfezione dei locali aziendali comuni e alla distribuzione al personale di front office di prodotti specifici per la disinfezione di dotazioni. Viene infine data massima diffusione a tutto il personale ed agli utenti del vademecum del Ministero della Salute sui corretti comportamenti da seguire per una efficace prevenzione.