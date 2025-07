Università Mediterranea e Narxoz University: un ponte tra il Mediterraneo e l’Asia Centrale

Sabato 12 luglio, presso la Sala Organi Collegiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra l’ateneo reggino e la Narxoz University di Almaty (Kazakhstan). La cerimonia ha visto la partecipazione della Onorevole Giusi Princi, deputata del Parlamento europeo e presidente della delegazione per le relazioni con l’Asia centrale. Il protocollo prevede importanti iniziative di cooperazione tra le due istituzioni, tra cui la mobilità studentesca, programmi di visiting scholar, scambio di personale docente, master, dottorati, Summer School e altre attività formative e di ricerca.

Un’ulteriore spinta alla internazionalizzazione dell’Università Mediterranea

Con questo accordo, proseguono i programmi di internazionalizzazione dell’Università Mediterranea, con particolare focus sulla zona centro asiatica. Negli ultimi anni, l’ateneo ha già avviato collaborazioni con due università della Repubblica dell’Uzbekistan, e ora si amplia ulteriormente, puntando su un’area geografica strategica come quella del Kazakhstan.

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti ha commentato: “Il protocollo firmato con Narxoz University è un passo importante nel nostro processo di internazionalizzazione. La nostra Università, nel cuore del Mediterraneo, è sempre stata un crocevia di popoli e culture, e oggi con questa cooperazione con il Kazakhstan ci arricchiamo di nuove opportunità per il confronto e la crescita internazionale. Questo accordo favorisce la mobilità studentesca e il rafforzamento di una formazione multietnica, in un mondo sempre più globalizzato.”

La Narxoz University: una realtà che unisce Asia Centrale e Occidente

La Narxoz University è una delle università più importanti del Kazakhstan, fondata nel 1963, qualche anno prima della Mediterranea, e accoglie circa 6.000 studenti. Essa si propone come un ponte culturale e educativo tra l’Asia Centrale e il resto del mondo. L’ateneo kazako è conosciuto per il suo forte impegno nella formazione in studi economici, alta finanza, tecnologie digitali, data engineering e cybersecurity. Allo stesso tempo, offre corsi nelle arti e nelle scienze sociali, rendendo questo accordo una grande opportunità per lo scambio accademico e professionale.

Francesca Fatta, Prorettrice Vicaria dell’Università Mediterranea, ha dichiarato: “Il Kazakhstan è un Paese con una forte tradizione storica e culturale che ha stabilito solide relazioni internazionali, sia con la Russia che con l’ONU. La Narxoz University è una realtà che condivide con noi valori di inclusività e apertura culturale, unendo due mondi attraverso la formazione e la ricerca.”

Una nuova visione di internazionalizzazione per il futuro

Con l’aggiunta della Narxoz University al suo network di collaborazioni internazionali, l’Università Mediterranea dimostra l’importanza di relazionarsi con istituzioni che abbiano una visione globale e che possano arricchire l’esperienza formativa degli studenti attraverso la possibilità di scambi culturali e accademici.

L’accordo rappresenta non solo un’opportunità per gli studenti e il personale docente, ma anche una risorsa fondamentale per lo sviluppo della ricerca internazionale, mettendo l’Università Mediterranea come punto di riferimento per l’Asia Centrale.