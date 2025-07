Ponte sullo Stretto, cosa prevede l’accordo di programma: tra interventi propedeutici e funzionali

L’Accordo di programma per il ponte sullo Stretto, firmato questa mattina, stabilisce le modalità per realizzare interventi propedeutici e funzionali che coinvolgono in particolare RFI e Anas per il miglior coordinamento e la sincronizzazione dei lavori.

Leggi anche

Interventi di competenza Anas:

La consegna a Stretto di Messina dell’Area di Servizio Villa San Giovanni Est , che è stata precedentemente dismessa, dopo la delibera CIPESS.

dell’Area di Servizio , che è stata precedentemente dismessa, dopo la delibera CIPESS. La delocalizzazione dell’area di servizio Villa San Giovanni Ovest .

. Il mantenimento in esercizio della attuale Area di Servizio Villa San Giovanni Est attraverso soluzioni progettuali idonee.

attraverso soluzioni progettuali idonee. La realizzazione di un attraversamento autostradale fra le due ex aree di servizio di Villa San Giovanni, fondamentale per il funzionamento del cantiere.

Questi interventi, con un valore complessivo di circa 450.000 euro, sono già ricompresi nel costo dell’intera opera.

Interventi di competenza RFI:

Il completamento del lotto Buonabitacolo-Praia e del lotto Gioia Tauro-Reggio Calabria nell’ambito della realizzazione della linea AV/AC Battipaglia – Reggio Calabria .

e del lotto nell’ambito della realizzazione della linea AV/AC . La realizzazione del collegamento con la linea tradizionale Battipaglia-Reggio Calabria e i rami di connessione verso Villa San Giovanni e Reggio Calabria , da completare entro il 2032.

con la linea tradizionale e i rami di connessione verso e , da completare entro il 2032. Il collegamento tra la galleria Santa Cecilia e la linea Messina-Catania entro il 2032.

e la entro il 2032. La realizzazione della nuova Stazione di Messina Gazzi, previa condivisione con gli enti locali per la rifunzionalizzazione della Stazione Centrale di Messina.

Leggi anche

Interventi di Stretto di Messina:

La realizzazione delle fermate metropolitane a Papardo , Annunziata ed Europa , per utilizzare la nuova infrastruttura ferroviaria anche come sistema metropolitano.

a , ed , per utilizzare la nuova infrastruttura ferroviaria anche come sistema metropolitano. Mascheramento della Variante Ferroviaria di Cannitello e il completamento della riqualificazione del lungomare di Villa San Giovanni.

Tutti questi interventi sono inclusi nel costo complessivo dell’opera e contribuiranno a rendere il Ponte sullo Stretto un punto di raccordo essenziale per la mobilità nazionale.