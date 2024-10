Lo staff e gli atleti della Società Sportiva Calabria “Pino Labate” ringraziano il Sindaco f.f. Carmelo Versace

Le dichiarazioni di apprezzamento del Sindaco della Città Metropolitana, a margine dei risultati conseguiti dalla Società Sportiva Calabria ai Campionati Italiani 2022 di Piancavallo, sono una meravigliosa gratificazione per tutti i pattinatori, che quest’anno hanno rappresentato la Calabria nel panorama Nazionale e rimangono da incentivo per la nuova stagione sportiva 2023.

E’ doveroso nominare tutta la squadra che ringrazia il Sindaco Versace, cominciando dalla porta bandiera e Campionessa Italiana categoria Nazionale D, Anita Ferraro, proseguendo con il pattinatore più giovane, Giulio Neri, che a soli 8 anni ha conquistato una medaglia d’oro nella solo dance ed una d’argento nel singolo, ed ancora le tre medaglie d’argento conquistate dalle atlete, Marianna Manti ( cat. Naz.B). Deva Meduri ( cat. Naz. A) e Maria Antonietta Ferraro ( cat. Naz.C). E’ podio ancora per la Società Calabria con le medaglie di bronzo di Gabriella Abbagnara ( cat. Naz. C) e Laura Surace ( cat. Naz. D). Infine le atlete finaliste nazionali:, Alessandra Nocera ed Emilia Zagarella ( cat. Allievi), Martina Camilla Felicissimo ( cat.Naz.A), Laura Quartuccio ( cat. Naz.D) e tutte le altre meravigliose atlete che ben si sono distinte in questi campionati Italiani 2022 come Federica Libri ( cat. Seniores), Ilenia Iaria ( cat. Giovanissimi), Sara Pizzimenti ed Emma Corigliano ( cat. Naz. B), Ilaria Latella e Sara Nocera ( cat. Naz. C), Iaria Giulia Mirea ( cat. Allievi), Mariarosa Cassalia e Asia Minniti ( cat. Naz. A).

“La Calabria deve puntare sullo sport. Lo Sport in Calabria è vincente e giovane”- commenta Emilia Labate che allena insieme a Daniela Suraci gli atleti della SS Calabria, anch’ella presente ai campionati di Piancavallo – Ci sono molte realtà sportive virtuose che, ormai da anni conquistano non solo medaglie e trofei ma che esportano la parte più bella della nostra terra. E’ giusto quindi gratificare queste realtà, così com’è stato fatto dal Sindaco della Città Metropolitana, ed è altrettanto importante sostenere economicamente le nostre eccellenze sportive, fornendo a tutti gli sport strutture sportive dove poter espandere il proprio lavoro e le proprie competenze”.

Emilia Labate ( Presidente S.S. Calabria )