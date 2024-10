Atletica leggera – Campionati Italiani, tante medaglie per l’Asd Sporting Club

La 54esima edizione della manifestazione Verdeazzurro Aics si è conclusa con numeri da record: sono stati infatti oltre seimila i partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, provenienti da tutta Italia e da alcuni Paesi esteri per prendere parte ai Campionati Nazionali AICS di Cervia (Ra) dal 6 al 8 Settembre 2019 che confermano il loro legame con questa manifestazione.

Grande protagonista è stata l’Atletica leggera, con la 7° edizione del Memorial “Pietro Mennea” (compianto campione e tesserato AICS) che ha coinvolto atleti di tutte le categorie (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e Adulti, sia uomini che donne).

Numeri da record per la ASD Sporting Club (Rc) del Prof.Marco Vitale che per il terzo anno di seguito, piazza i due atleti/figli sul podio in quattro discipline :

-1^class. Nazionale e Camp.ssa Italiana 50mt Esordienti B Monica Vitale

-1^class. Nazionale e Campione Italiano 80mt Cadetti Alessandro Vitale

-1^class. Nazionale e Camp.ssa Italiana Salto in lungo Eso B Monica Vitale

-1^class. Nazionale e Campione Italiano 150mt Cadetti e nuovo Primato Regionale Calabrese Alessandro Vitale