Atletica, Vitale: ‘Pronti per il primo Meeting Speed ed il rilancio del Campo Coni’

I protagonisti che animeranno la prima edizione del “Meeting Speed-Città di Reggio Calabria“, programmato per sabato 19 ottobre 2019 al Campo Coni “Aldo Penna” di Reggio Calabria, sono le ragazze ed i ragazzi, di eta’ compresa tra i 6 ed i 15 anni. Subito dopo l’apertura del Meeting, tanta adrenalina con i 300 metri Cadetti/e, dove i giovani partecipanti calabresi andranno a caccia del Primato Regionale nell’ultima gara della stagione 2019; tanto spazio alle gare promozionali ed in particolare un’importante occasione per i più piccoli (3-5 anni), che si sfideranno sulla distanza dei 30 metri.

Toccherà poi agli agguerritissimi Esordienti A,B,C maschi e femmine ( 6-11 anni) competere sulla distanza dei 50 metri.

​Lo spettacolo continuerà con i 150 metri, distanza sulla quale si sfideranno i ragazzi e le ragazze​ di 12-13 anni.

Ed infine la gara regina sui 150 metri per i Cadetti e le Cadette (14-15 anni), ultima gara della stagione per i nati nel 2004, ultima possibilità di migliorare il proprio primato e di aggiudicarsi il prestigioso titolo in palio, quello del/della “ragazzo/a più veloce della Calabria”.

Tante le squadre attese in pista, tante/i le/i giovani atleti calabresi, che hanno rappresentato la nostra regione al Memorial “P. Musacchio”(Sud Italia) ed al Campionato Italiano Cadetti di Atletica ( Forli’ 2019) .

L’articolato e ricco programma del Meeting prevede la presenza di straordinari atleti calabresi che provvederano alle premiazioni dei giovani atleti; tra questi spicca il nome della pluri-campionessa di Lancio del Peso Monia Cantarella (Arc cus Perugia) , detentrice di 16 Titoli Italiani (7 indoor e 9 outdoor) , medaglia d’oro ai Campionati Studenteschi, con ben 10 presenze in maglia azzurra (tra cui 2 mondiali e 2 europei, una Olimpiade Giovanile ed al momento seconda nella classifica nazionale (seguita dall’esperto del settore Lanci FIDAL Prof. Mimmo Pizzimenti ).

La seconda stella del panorama sportivo calabrese incaricata delle premiazioni è quella del Tecnico Fidal Maurizio Leone,indiscusso​ Campione Italiano assoluto di cross nel 2005, vicecampione assoluto nel ’94, 2002, ’03, ’04 e ’05, con ben 15 presenze in maglia azzurra (4 mondiali e 6 Campionati europei).

La terza stella incaricata delle premiazioni è quella del Campione Italiano iuniores 2018 nel lancio del disco, Riccardo Ferrara,con 3 presenze in maglia azzurra agli Europei, allenato dal Tecnico reggino FIDAL​ prof. Franco Raneri.

“Si tratta del primo Meeting giovanile della storia della Calabria riservato ai giovanissimi, dice l’organizzatore Marco Vitale, quindi di età compresa dai 6 ai 15 anni. Ed è anche il primo meeting di velocità su pista. L’obiettivo è quello di dare un seguito a questo primo grande appuntamento e soprattutto che ritorni la grande atletica al Campo Scuola Coni.

L’evento è stato abbondantemente pubblicizzato, non essendo ancora chiuse le iscrizioni non siamo in grado di fornire dati precisi sui partecipanti, ma di sicuro ci sarà parecchio coinvolgimento.

Attendiamo atleti da tutta la Calabria e la Sicilia. Il Meeting auspica come detto il ritorno dei ragazzi in pista. C’è un vuoto generazionale clamoroso e noi stiamo lavorando anche per questo in modo particolare con le scuole”.