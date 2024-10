Attendiamoci Onlus, al via la XVII edizione della Marcia della Pace

Giorno 1 novembre 2017, rispettando il consueto appuntamento, si svolgerà la XVII edizione della Marcia della Pace, nata dalla sinergia organizzativa della Parrocchia Maria SS. Assunta di Armo, dell’Associazione Attendiamoci ONLUS e della Cooperativa Comunità Agricola Sant’Arsenio

Gli organizzatori vogliono esplicitare, attraverso la metafora dei giovani in cammino, la volontà di rinnovamento, la condivisione di interessi e intenzioni, proponendo ai giovani stessi, protagonisti della giornata, l’occasione di confronto, di ascolto di testimonianze di rilievo, di stimolo a crescere in una cultura di sviluppo delle proprie risorse al fine di diventare a loro volta testimoni di eccellenza e accompagnare i più piccoli verso una “santità possibile”.

Questo il programma della giornata:

ore 16.30 Aretina-Conferenza “Percorsi di Comunione”

Intervengono:

Enza Marra – La comunione, balsamo della sofferenza

Paolo Cicciù – Lo sport, tra competizione e comunione

Modera

Maria Barresi – Giornalista, TG1 – Redazione Cultura

Ore 18.00 Marcia Armo – Aretina

Ore 20.00 Momento di condivisione

Sarà un’occasione per testimoniare come la Santità sia possibile se, insieme, ci si mette in cammino!