Attendiamoci Onlus organizza evento “Valigie che cambiano il mondo”

Il 7 aprile 2017 presso l’Auditorium “Calipari” del Consiglio Regionale, si terrà la Conferenza “Valigie che cambiano il mondo”, organizzata dall’Associazione Attendiamoci ONLUS nel novero degli eventi per il quindicesimo anno di attività. L’evento, patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, con la collaborazione del Patronato ACLI, il Teatro dei Semplici, la Cooperativa Comunità Sant’Arsenio da Armo e la Fondazione Internazionale Magna Grecia, sarà realizzato in due sessioni: la mattina alle ore 10.30 rivolta alle Scuole Superiori ed il pomeriggio alle 17.30 rivolta alle Istituzioni ed alla Cittadinanza intera.

Il tema è tratto da “Valigia diplomatica”, il libro del diplomatico di carriera ed ex ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Antonio Morabito – reggino DOC – che racconta di un sogno che si realizza: una famiglia del Sud, un giovane che parte con la valigia in mano, come tanti suoi conterranei, per inseguire il suo sogno e, attraverso le varie tappe del percorso e le motivazioni che lo spingono, riesce a realizzarlo.

Per la sessione mattutina, l’incontro sarà moderato dal dott. Francesco Creazzo, giornalista del Quotidiano della Calabria, e vedrà la partecipazione del Sac. Prof. Valerio Chiovaro – Presidente Attendiamoci ONLUS, del Dott. Gino Marino – Presidente Teatro dei Semplici, del Dott. Agostino Silipo – AD System House e della Dr.ssa Antonietta Catanese – Giornalista.

Per la sessione pomeridiana l’incontro sarà moderato dall’avv. Giuseppe Falcone, socio co-fondatore dell’Associazione Attendiamoci, e vedrà la presenza del Sen. Avv. Vincenzo Nico D’Ascola – Presidente Comm. Giustizia Senato e di S.E. Dott. Franco Musolino, Consigliere della Corte dei Conti.

Ad entrambe le sessioni sarà presente il Min. Plen. Antonio Morabito che potrà così direttamente raccontare i momenti più significativi del suo percorso, fatto di incontri, esperienze, soddisfazioni e difficoltà, con particolare risalto alla carriera diplomatica, facendone conoscere modalità di ingresso, progressione e passaggi, sulla base dell’esperienza personale.

Per informazioni aggiuntive è possibile contattare la segreteria di Attendiamoci ONLUS all’indirizzo segreteria@attendiamoci.it o consultare il sito internet www.attendiamoci.it.