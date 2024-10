Attendiamoci Onlus presenta gli “Aperitivi classici”

L’Associazione Attendiamoci ONLUS, che da quindici anni si occupa di prevenzione del disagio giovanile e formazione globale della persona attraverso la promozione delle risorse personali, indice le audizioni per essere inseriti in cartellone nella stagione concertistica “Aperitivi classici”, giunta alla seconda edizione.

L’invito è rivolto a giovani musicisti di musica classica e cantanti (massimo 30 anni), che si potranno esibire da solisti o in ensemble corale o strumentale.

L’audizione è gratuita.

Verrà, inoltre, offerto, parallelamente alla stagione concertistica, un percorso musicale-formativo, che darà l’opportunità a tutti i musicisti che si presenteranno alle audizioni di perfezionarsi nel campo artistico, culturale ed approfondendo altre competenze trasversali.

Le audizioni si terranno alle ore 8.45 del 26 Novembre all’Università della Terza Età di Reggio Calabria.

È possibile consultare il bando ed effettuare le iscrizioni, entro il 23 Novembre, tramite il sito www.attendiamoci.it.

Per inaugurare la stagione, giorno 23 Novembre alle ore 19, presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” (via Cardinale Portanova n. 184), si svolgerà il primo concerto, nel corso del quale sarà possibile apprezzare il meglio del melodramma italiano.

Giovanissimi musicisti del conservatorio, molti dei quali volontari in Attendiamoci ed impegnati nell’organizzazione di questa iniziativa, si esibiranno per dare l’avvio alla stagione concertistica: Carmen Cardile (soprano), Giuseppe De Luca (baritono), Angelo Parisi (baritono), Maria Cristina D’Aquì (pianista) e Francesco Pagnotta (pianista) spazieranno da Verdi a Puccini, da Donizetti a Bellini, introdotti dal pianista Antonio Morabito, che fornirà semplici nozioni per rendere più consapevoli gli spettatori su ciò che andranno ad ascoltare.

Una volta al mese, con ingresso libero, avremo modo di ascoltare giovani talenti che, gratuitamente, metteranno a servizio della nostra città il proprio talento, offrendo concerti di grande qualità artistica.