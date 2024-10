Reggio, Attendiamoci presenta ‘Scegli’: progetto educativo per minori

L'associazione presenta il progetto supportato dai fondi nazionali del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Cdm

L’Associazione Attendiamoci presenta il progetto S.C.E.G.L.I. supportato dai fondi nazionali del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’interno del bando “Educare Insieme”.

Attendiamoci presenta “Scegli”

Venerdì 17 dicembre alle ore 17:00 presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” di Reggio Calabria, sita in Via Cardinale Portanova 184, la presentazione delle attività alla città.

Il Progetto mira a promuovere, attraverso una serie di attività formative, sperimentali e di stimolo al pensiero critico, azioni strategiche, concrete e soprattutto replicabili, che contrastino le povertà educative e sostengano le opportunità culturali ed educative delle persone di minore età.

All’Associazione Attendiamoci, promotrice del progetto e capofila, si affiancano, come ATS, gli Istituti Piria e Montalbetti di Reggio Calabria ed i seguenti partners istituzionali e sociali, impegnati a vario titolo a sostegno delle attività: la Camera di Commercio di Reggio Calabria, il gruppo Giovani Imprenditori di Reggio Calabria, le Città Metropolitane di Reggio Calabria e Milano, il Comune di Radda in Chianti (SI), la Conpait – Confederazione Pasticceri Italiani di RC, il Comune di Motta San Giovanni e il Comune di Santo Stefano in Aspromonte.