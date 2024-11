Attivo lo sportello informativo e di supporto per il Progetto CONI RAGAZZI

L’A.S.C. ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, esprimendo grande soddisfazione per il Progetto del Coni di cui in oggetto, intende inoltre, dare risalto all’iniziativa stessa in quanto strumento valido di tutela della salute e del benessere psico-fisico dei bambini.

Il “CONI RAGAZZI”, infatti, mira a dare un’opportunità concreta ai bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni, appartenenti a famiglie meno agiate, ogni sforzo per attivare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti ed a fornire un servizio anche sociale alla comunità.

In particolare il CONI mette a disposizione un contributo per le ASD/SSD affinchè bambini che rientrano nella fascia d’età e fasce di reddito indicate, possano frequentare attività sportive gratuitamente.

In concomitanza con il Progetto “CONI RAGAZZI” comunica alle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) che visto l’imminente scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda per l’adesione al suddetto Progetto, l’A.S.C. ha attivato uno sportello informativo e di supporto per il perfezionamento e la presentazione dell’adesione entro la scadenza prevista. Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) possono rivolgersi c/o la sede ASC Reggio Calabria ubicata in via castello N° 4 presso la Confcommercio Reggio Calabria dalle ore 9:00 alle 12:30 nei gg lunedì, martedì, mercoledì e venerdì e dalle 9:00 alle 11:30 il giovedì. Pomeriggio previo appuntamento telefonico al numero telefonico 3386012958 Per qualsiasi ulteriore informazione prego rivolgersi al numero 3281722070