Atto intimidatorio ai danni di Enzo Infantino: la solidarietà del Consorzio Macramè

Abbiamo appena appreso del gravissimo atto ai danni dell’auto di Enzo Infantino che, questa notte, è stata incendiata. Si tratta di un’azione criminale inaccettabile che condanniamo categoricamente.

Manifestiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a Enzo Infantino, persona da sempre impegnato a tutela dei diritti umani universali e costituzionali, volontario internazionale in Libano, Palestina e nei campi profughi in Grecia, schierato da sempre a fianco delle persone più fragili e oppresse, per la salvaguardia dei diritti di migranti e lavoratori.

Il tentativo di intimorire e minacciare Enzo Infantino sappiamo già che non troverà spazio, semmai rafforzerà il suo impegno e rinnoverà il nostro. Insieme, con maggiore ostinazione, continueremo ad agire per il riscatto e la libertà della nostra terra, per i diritti, per l’uguaglianza, per la giustizia sociale.