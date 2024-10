Arghillà: atto vandalico in una bottega. La solidarietà dei residenti

Il Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita” manifesta la sua sincera solidarietà e vicinanza al sig. Giovanni Votano, presidente del Coordinamento di Quartiere di Arghillà, vittima di un odioso atto di vandalismo nella bottega di generi alimentari situata nella piazzetta di Arghillà.

“Come presidente del Gruppo Civico ‘NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita’, desidero esprimere personalmente la mia vicinanza a Giovanni Votano, un uomo che nel corso degli anni ha lavorato per il bene del suo quartiere” – ha dichiarato la Presidente del Gruppo Civico, Patrizia D’Aguì. “Siamo colpiti e indignati per i recenti atti di vandalismo che hanno colpito il negozio del sig. Votano e, per questo motivo, sottolineo l’importanza di rafforzare la rete e la collaborazione tra le varie realtà associative e civiche attive sul territorio di Arghillà.”

“Il nostro quartiere è tanto complesso quanto affascinante: proprio per questa ragione, è fondamentale che i gruppi che operano per il bene di Arghillà si uniscano e lavorino insieme verso un obiettivo comune. Non si tratta di questioni politiche o di interessi personali, ma della necessità di avere persone coraggiose che si prendano responsabilità e battano i pugni sui tavoli giusti per rivendicare diritti che fino ad oggi sono stati negati a tutti i residenti!” – ha sottolineato la Presidente D’Aguì. “Non possiamo restare inerti di fronte a simili atti infami che tentano di minare il lavoro di persone come Giovanni Votano, che cercano di migliorare il territorio di Arghillà.”