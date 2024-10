Auguri Carabinieri, Siclari (FI): “Grazie per il vostro costante impegno sul territorio”

“Oggi è una giornata importante per tutto il Paese, festeggiamo i 205 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L’intero Paese fa gli auguri e ringrazia i tanti uomini e donne che quotidianamente rischiano la loro vita in patria e all’estero per tutelare la nostra sicurezza. Il loro servizio ci riempie di orgoglio e ci rende fieri di essere italiani”.

Arriva l’augurio e il ringraziamento del Senatore forzista Marco Siclari che, impegnato in Commissione Igiene e Sanità da capogruppo, vuole fare giungere la sua vicinanza ai Carabinieri che svolgono servizio nel nostro Paese.

“Avrei voluto essere a Reggio Calabria a ringraziare personalmente tutti i Carabinieri, gli allievi ed in particolare modo il colonnello Battaglia che insieme a Lorenzin e Borrelli festeggiano il 205imo anno di lavoro e servizio da parte dell’Arma, ma mi trovo in Senato impegnato come capogruppo in Commissione Salute dove è in discussione il Decreto Calabria in materia sanitaria, tema che affronto quotidianamente nelle sedi istituzionali sin dal primo giorno del mio mandato e che riguarda un’emergenza legata al diritto alla salute dei nostri calabresi”.

Il senatore azzurro conclude: