Bagnara e il rientro a scuola: gli auguri ‘copia e incolla’ di un assessore

È questa la segnalazione giunta, questa mattina, alla nostra redazione. Dopo un’approfondita verifica dei fatti è stato impossibile negare l’evidenza riportata dai lettori. Gli auguri dell’assessore del Comune di Bagnara non esattamente “originali“.

“Ha copiato il comunicato del 14 settembre della Presidente della Camera Maria Elisabetta Alberti Casellati indirizzato agli studenti italiani per un buon inizio anno scolastico, firmandolo come suo. Qualche buon tempone del web, accortosi del misfatto, ha innescato un passaparola che, in brevissimo tempo, ha travolto sui social l’immagine dell’assessore suscitando da un lato ironia e sarcasmo e dall’altro lato forte indignazione e scherno. Qualcuno ha postato frasi di vecchi professori di che dicevano “se non sapiti fari nenti almeno imparati a copiari”. L’Assessore è rimasta chiusa nel suo guscio e non ha, al momento, fatto nessun comunicato di rettifica o scuse. Forse perché ancora non lo ha trovato su Google?”.