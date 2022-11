Prezzi carburate: aumenti in vista dal 1° dicembre

La notizia del prolungamento - fino al 31 dicembre 2022 - del taglio alle accise sui carburanti voluto dal Governo guidato da Giorgia Meloni era stato accolto positivamente, un segno di continuità con l'esecutivo Draghi che quel taglio lo ha introdotto a marzo scorso. Un modo per mitigare l'effetto dei rincari dovuti alla guerra in Ucraina ed evitare prezzi pazzi alla pompa.

Purtroppo però quel taglio subirà un taglio a partire dal primo dicembre, quando dallo "sconto" di 30,5 centesimi al litro per benzina e diesel e 10,3 centesimi al kg per il GPL si passerà rispettivamente a 18,3 centesimi/litro e 6,2 centesimi/kg. Risultato: benzina, diesel e GPL da domani costeranno di più.

Quanto mi costi?

Un rincaro che arriva come un anti-regalo di Natale per gli italiani, che si ritroveranno così a fare i conti con nuovi rincari che si speravano scongiurati. Ma di quanto? Ci siamo messi a fare i calcoli prendendo in considerazione i prezzi (della scorsa settimana) rilevati da Quotidiano Energia, mettendo a confronto l'attuale media dei prezzi di benzina e diesel - quindi con taglio delle accise pari a 30,5 centesimi/litro - con quelli che potrebbero essere i prezzi con il taglio a 18,3 centesimi/litro. Ecco i risultati

La domanda che tutti si pongono "cosa succederà ai prezzi di benzina e diesel dal 1° gennaio 2023"? Tutto ritornerà come prima o il Governo deciderà di prolungare il (mini) taglio delle accise? In Legge di Bilancio non se ne fa menzione ma, come ci hanno insegnato i mesi passati, bastano decreti ad hoc per continuare a mantenere bassi i prezzi di benzina e diesel.

Un altro elemento da tenere d'occhio è l'andamento dei prezzi del petrolio, per capire se arriveranno nuovi rincari per i prodotti raffinati o meno. A oggi il Brent è a quota 83,79 dollari al barile mentre il WTI viaggia sui 79 dollari al barile.

Fonte: motor1.com