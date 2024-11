Aurora – Villa San Giuseppe, termina l’anticipo della seconda giornata di Promozione.

di Nicolino D’Ascoli. Termina l’anticipo della seconda giornata del campionato di Promozione, con l’Aurora Reggio impegnata in casa contro il Villa San Giuseppe.La partita presso lo stadio di Croce Valanidi inizia alle 15.30, davanti ad un numeroso pubblico che assiste all’esordio casalingo, della compagine in maglia bianco/gialla, nella categoria calcistica.I primi quindici minuti sono di forte intensità tattica, le due squadre si studiano, giocano un ottimo calcio, ma non creano occasioni da rete pericolose, anzi si registra qualche fallo di troppo, in particolar modo a centrocampo e nessun tiro in porta. L’Aurora cresce con il passare dei minuti, dopo un avvio in sordina, con il Villa San Giuseppe apparentemente più preparato fisicamente. La prima vera occasione si registra al ventunesimo minuto, quando Postorino del Villa San Giuseppe tira una punizione dal limite dell’area. Continuano bene gli ospiti che al trentasettesimo del primo tempo sbagliano un’altra occasione offensiva con il numero nove che non approfitta di un errore difensivo dei padroni di casa. Ancora più clamoroso è il gol non realizzato due minuti più tardi, quando lo stesso attaccante in maglia arancione supera in dribbling il centrale reggino e a tu per tu con il portiere avversario calcia fuori. Il primo tempo termina sul punteggio di parità senza alcuna rete segnata.Comincia dopo la consueta pausa il secondo tempo, con l’Aurora più propositiva, magari stimolata dalle parole di mister Ferri, e un Villa San Giuseppe più stanco. Adesso a fare la partita ci pensano i padroni di casa, che al quarantottesimo con Ficara avrebbero potuto aprire la marcature, non fosse stato per il fischio arbitrale che annulla il gol segnato per un fuorigioco, molto contestato. Continua l’Aurora ad attaccare con Cangeri e Crucitti propositivi, oltre che con l’ultimo arrivato Cormaci in splendida forma fisica. I reggini conquistano parecchi calci d’angolo e giocano avanzati, il Villa San Giuseppe prova a sfruttare le ripartenze. Al settantacinquesimo per un doppio fallo viene espulso il numero 10 ospite, l’ex di turno Postorino. La partita termina 0 a 0 con le due squadre che non riescono a trovare nemmeno un gol.Il pareggio appare il risultato più giusto, entrambe le squadre hanno giocato bene e hanno poco da rimpiangere. A fine gara interviene subito l’allenatore dell’ Aurora, Andrea Ferri : “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, hanno eseguito alla perfezione le mie spiegazioni tattiche. Non veniamo da un periodo positivo e dobbiamo far di tutto per rimetterci in carreggiata e tornare ad essere vincenti. Ci impegneremo ancor di più negli allenamenti”. online