Autonomia, Cannizzaro: ‘Ho deciso di non essere presente al voto’

“Sono un Deputato della Calabria, rappresento il mio territorio. Esercitando questa funzione, ho deciso di non partecipare all’iter legislativo e poi al voto sull’Autonomia Differenziata, pur ammettendo che il ddl Calderoli è stato “ammorbidito” grazie agli interventi del mio Partito. Non mi è venuta una febbre improvvisa, non mi è arrivata una telefonata urgente da casa. Ho deciso di non essere presente”.

Lo ha scritto, in un post su Facebook, l’On. Francesco Cannizzaro.

“L’ho fatto insieme agli altri deputati calabresi di Forza Italia, disertando l’Aula, mentre altri colleghi, CALABRESI, di altri partiti, hanno deciso di votare a favore. E mi indigna (non poco) vedere la bandiera della Calabria sventolata da rappresentanti della Lega in un clima così discusso e discutibile.

Noi, calabresi, meridionali, ancor prima che membri di un partito e del Governo, siamo stati coerenti, non abbiamo votato la legge per decisione personale, esercitando la libertà di coscienza che c’è sempre stata in Forza Italia e per la quale ringrazio il Segretario nazionale Antonio Tajani.

Altri non lo hanno “potuto” fare. La Calabria non è uno strumento. E non è certamente quella che sventolava il nostro stemma in Parlamento.

Vorrei ricordare – ha concluso il deputato – a tutti che ad aprire gli orizzonti sulle autonomie regionali è stata la Sinistra, con la riforma del titolo V”.