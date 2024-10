Autonomia, Mario Occhiuto: “Bene riforma, fondamentale garantire i Lep”

“Forza Italia ha un patrimonio di valori, ispirato ai principi liberali, che esalta il principio della sussidiarietà. Più vicino al problema è chi governa, infatti, più facile ed efficiente può essere la soluzione a vantaggio dei cittadini. Non possiamo perciò che condividere il progetto di autonomia differenziata che favorisce la flessibilità delle politiche regionali.

Ciò non toglie, per una più compiuta valorizzazione dell’individuo, che i diritti sociali e civili debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla sanità, all’istruzione, alla casa e al lavoro, per consentire alle persone di partecipare pienamente alla vita sociale”.

Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama Mario Occhiuto.

“Il percorso per il riconoscimento concreto dei servizi essenziali che spettano ai cittadini – prosegue – è dunque centrale e deve proseguire di pari passo con l’attuazione della riforma.

E’ in questo senso che abbiamo lavorato in Commissione, ottenendo che le intese per l’autonomia non pregiudichino l’entità e la proporzionalità delle risorse da destinare alle regioni che non ne fanno richiesta, anche in relazione a eventuali maggiori risorse destinate all’attuazione dei Lep.

E sempre grazie a noi è stato introdotto l’elenco delle materie per cui devono essere garantiti Lep ed è stata prevista una clausola di salvaguardia dell’unità nazionale. Vigileremo affinché i Lep vengano effettivamente garantiti, così come stabilito dalla Costituzione, non solo attraverso la loro definizione ma anche con il loro finanziamento”, conclude.