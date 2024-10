Autonomia differenziata, lo scrittore Pino Aprile: ‘Stufi di essere il bancomat del Nord’

Di seguito il comunicato stampa dell’europarlamentare Piernicola Pedicini in seguito alla manifestazione di ieri a Roma contro l’autonomia differenziata del Governo Meloni.

“Oggi ci siamo incatenati in piazza per protestare contro il progetto scellerato di autonomia differenziata voluto dal Partito dei governatori del Nord, ma il Sud purtroppo è già incatenato da troppi anni. Il ministro Calderoli sta varando una seconda riforma, ma in realtà in Italia già esiste l’autonomia differenziata, col federalismo fiscale e sempre a firma di Calderoli. Riforme che affosseranno per sempre il Sud”.