Saccomanno (Lega): "Polemiche inutili, autonomia differenziata opportunità per la Calabria"

“Tanto clamore per nulla. Tanta ignoranza e polemiche inutili. L’autonomia differenziata è una possibile grande opportunità per i buoni e validi amministratori. Cioè, per coloro che hanno e dimostrano una corretta gestione amministrativa ed hanno la vista lunga per operare delle corrette strategie. Chi si lamenta vuol dire che non ha compreso o non vuole comprendere la fondamentale portata della norma. D’altro canto, sarebbe folle pensare che si sta operando in danno del Sud.

La verità, e dobbiamo dirla tutta, è che il Sud si è fatto male da solo per tanta incapacità politica ed amministrativa. Basta ricordare le tante risorse restituite per insufficienza di spesa! E, quindi, peggio di oggi non si può andare!”, lo afferma Giacomo Francesco Saccomanno dopo l’incontro di ieri con il partito e gli eletti, nel quale si è approfondito il tema dell’autonomia differenziata.