Autostrada Salerno-Reggio Calabria ai confini della civiltà

Il Codacons, in una nota, riferisce delle “condizioni di scarsa sicurezza che caratterizzano l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, tra cantieri, deviazioni, buche e rattoppi. Un’autostrada ai confini della civiltà. A poco più di un anno dalla pomposa inaugurazione, l’A2 si presenta come una delle arterie più dissestate d’Italia”.

“Soltanto nei 60 chilometri da Lamezia Terme a Cosenza – afferma il vicepresidente dell’associazione dei consumatori, Francesco Di Lieto – abbiamo documentato ben sei deviazioni, con due pericolosissimi e lunghi tratti a doppio senso di marcia. Ad acuire la pericolosità del tratto calabrese dell’A2 vi sono anche le condizioni in cui versano numerose gallerie, poco o per nulla illuminate”. Il Codacons ha anche presentato un esposto alla Procura di Catanzaro “perché venga fatta luce sugli inaccettabili ritardi e sulle responsabilità per le condizioni in cui versa la A2.

Condizioni tali da mettere a rischio la vita dei tantissimi utenti che ogni giorno la percorrono”.