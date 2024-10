Autunno: il menù ideale per celebrare la nuova stagione

L’estate è ormai finita, arriva l’autunno e porta nuovi ingredienti e ricette da mettere in tavola. Il cambio stagione è un’ottima occasione per trovare nuovi stimoli in cucina e riscoprire le ricette della tradizione.

Ecco un menù creato con piatti tipici della Sicilia, in grado di farti apprezzare la fine dell’estate:

Antipasto: zucca in agrodolce

La zucca in agrodolce conosciuta anche come ‘ficatu ri setti cannola’ può essere usata sia come antipasto che come contorno. La zucca è un ingrediente tipicamente autunnale, un alimento antiossidante, poco calorico e ricco di vitamine.

Ingredienti:

1 zucca

aglio

Aceto (1 o 2 cucchiai)

Pepe

1 cucchiaino di zucchero

olio di semi

Tagliare la zucca a fette di circa 1 cm e friggerla. Porre le fette a strati, come quando si prepara la lasagna. Su ogni strato mettere foglie di menta e aglio tagliato molto fine.

In un pentolino scaldare l’aceto insieme allo zucchero, al pepe e a un po’ di olio (circa un cucchiaio). Mescolare fino a quando il composto non bolle. Versare il composto sugli strati di zucca. Far riposare la zucca in agrodolce almeno per un’ora.

Primo piatto: pasta con i tenerumi

Con l’arrivo dell’autunno finalmente si abbassano le temperature e si può mettere in tavola un primo piatto caldo, che rappresenta una vera coccola durante la giornata.

I tenerumi sono un ingrediente che si usa spesso in Sicilia e nella stagione autunnale si trovano nei banchi di verdura, soprattutto quelli dei mercati.

Con tenerumi si intendono le foglie e i germogli di una particolare varietà di zucchina.

Ingredienti:

250 g di spaghetti spezzati

400 g di pomodori pelati

6-8 rametti di tenerumi

200 g di zucchina

Aglio

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Cuocere le verdure in 500 ml di acqua salata insieme alla pasta, come quando si prepara una minestra.

In una padella preparare un soffritto con olio e aglio, unire i pomodori, aggiungere sale e pepe a piacimento e cuocere a fiamma bassa per circa 15 minuti, fino ad ottenere una salsa densa.

Aggiungere la salsa alla minestra.

Secondo piatto: scaloppine ai funghi

I funghi sono protagonisti della stagione autunnale. Le scaloppine ai funghi sono un piatto che si mangia spesso in Sicilia, preparato con ingredienti semplici, ma gustosi.

Ingredienti:

8 fettine di vitello tagliate sottili

Farina 00

50 g di burro

500 g di funghi freschi

Olio extra vergine di oliva

Aglio

Prezzemolo

Salvia

Sale e pepe nero

Pulire i funghi e farli cuocere in padella a fiamma alta con olio e aglio. Una volta cotti, aggiungere sale e prezzemolo.

Infarinare le fettine di vitello e farle cuocere in una padella insieme al burro sciolto e la salvia. Una volta dorate abbassare la fiamma e aggiungere i funghi. Cuocere per qualche minuto e aggiungere sale e pepe a piacimento.

Dessert (prima opzione): frutta

Non può mancare in tavola la frutta. E' molto importante scegliere sempre la frutta di stagione, facile da trovare e ottima da gustare. Inoltre è più economica e spesso vengono create anche delle offerte. In questo momento si trovano ad esempio uva, melagrane e mele.

Dessert (seconda opzione): la mostarda

La mostarda è il dolce autunnale per eccellenza. Gli ingredienti non sono sempre facili da trovare, ma la fatica ne vale la pena.

Ingredienti:

5 litri di mosto d’uva

300 g di amido di mais

Mandorle tritate

Cannella

Chiodi di garofano

Cenere di sarmenti

Mettere la cenere in un panno e chiudere per formare un fagotto. Porre il mosto nella pentola, insieme al fagotto con la cenere e portare a ebollizione. Far bollire per circa 3 ore.

Passate le 3 ore il composto risulta notevolmente ridotto. Abbassare il fuoco basso e aggiungere lentamente l’amido, fino a quando non si raggiunge una consistenza solida.

A questo punto togliere dal fuoco e aggiungere la cannella e i fiori di garofano. Porre il composto in formine e poi spargere sopra le mandorle tostate.

Che ne dite? Siete pronti ora a lasciare l’estate e affrontare l’autunno?