“Avanti un altro” di Paolo Bonolis: i casting in Calabria

Ancora una volta, i casting del programma televisivo ‘Avanti un altro‘ fanno tappa in Calabria. La città scelta come tappa per i provini è Cosenza.

QUANDO

Il quiz game ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci in onda su canale 5 nella fascia preserale è in cerca di nuovi concorrenti per la prossima stagione televisiva. L’appuntamento è per giovedi 5 settembre 2019.

COME PARTECIPARE

Tutti i maggiorenni che vorrebbero partecipare alle selezioni, possono inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i dati anagrafici, il recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

Compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv

Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00>www.sdl.tv