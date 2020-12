L'Avis di Campo Calabro centro d'eccellenza per l'intero territorio

La sede Avis Comunale di Campo Calabro, anche in un anno delicato a causa della pandemia da Sars-Cov2, continua l’azione di solidarietà per la raccolta delle sacche di sangue.

Centro donazione d'eccellenza

L’associazione di volontariato, con sede a Campo Calabro (RC) in Via Sant’Angelo 9, è guidata dal presidente Fortunato Scopelliti, vice Raffaele Leonelli e dal segretario Francesco Antonio Creazzo; completano la squadra il revisore Salvatore Pirrone ed i consiglieri Francesco Creaco, Angelo Viglianisi, Domenica Creaco ed Onofrio Elia.

Durante l’anno 2020 si è affermata un centro di donazione di eccellenza con le sue 480 sacche raccolte complessive, con un incremento di circa 70 sacche rispetto all’anno precedente, grazie alle ottime risposte dei propri donatori.

Anche durante il particolare e delicato periodo che ha colpito l’intera nazione causata dal Covid-19, l’attività di donazione è proseguita regolarmente attraverso le dovute prenotazioni effettuate dai donatori per evitare gli assembramenti in sede e i protocolli di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti che l’associazione ha ricevuto dal Comune in uso continuativo ed esclusivo in Via Sant’Angelo 9.

L’associazione, durante il lockdown ha contribuito anche alle altre attività di volontariato, presenti sul territorio campese, e si è impegnata a pieno con le proprie potenzialità alle attività promosse dall’amministrazione comunale di Campo Calabro a sostegno delle fasce fragili della popolazione, contribuendo alla distribuzione delle mascherine e di pacchi di solidarietà alimentare. Attraverso questo servizio, riconosciuto “A casa tua”, è stato possibile far fronte alle necessità quotidiane per le persone sole, fragili e anziane, tramite un servizio di consegna domiciliare.

L’anno 2020 è stato anche l’anno di innovazione per Avis Comunale di Campo Calabro, poiché attraverso la creazione delle pagine Facebook e Instagram, risulta essere una vera e propria realtà all’avanguardia in modo da interagire al meglio con i propri donatori.