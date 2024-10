Avis Reggio Calabria, assemblea straordinaria all’Hotel Excelsior

L'assemblea straordinaria dell'Avis avrà ad oggetto il bilancio delle attività svolte nel 2018 e i progetti in cantiere per il 2019

I soci dell’Avis comunale di Reggio Calabria, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”, si riuniranno presso il GH Excelsior, sito al numero 66 di via Veneto.

QUANDO

Domenica 24 febbraio p.v., alle ore 8 in prima convocazione ed alle ore 9 in seconda convocazione, in assemblea straordinaria per approvare il nuovo statuto dell’associazione, adeguato al decreto legislativo 117 del 2017 noto come Codice del Terzo Settore.

Alla presidente Myriam Calipari, dopo gli adempimenti di rito relativi alla verifica dei poteri, il compito di aprire i lavori con la sua relazione avente ad oggetto il bilancio delle attività svolte nel 2018 e i progetti in cantiere per il 2019.

Tra i principali punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2018, la ratifica del bilancio preventivo 2019 e l’elezione dei delegati alle prossime assemblee (provinciale e regionale) in rappresentanza dei donatori dell’Avis comunale reggina.

All’ordine del giorno anche le relazioni del direttore sanitario Demetrio Labate, del tesoriere Mimmo Nisticò e del collegio dei Sindaci.

Programmati gli interventi di Rocco Chiriano, presidente Avis Calabria, Paolo Marcianò, vice presidente vicario dell’Avis Calabria, e di Antonino Posterino, presidente Avis provinciale Reggio Calabria.

Al termine dei lavori assembleari, alle ore 11:30, sempre presso il GH Excelsior, avrà luogo il convegno medico, moderato da Alfonso Trimarchi, direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dal titolo ”Microbiota Revolution”, in occasione del quale Giuseppe Bresolin, immunoematologo e primario emerito del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, relazionerà sulle nuove frontiere di studio relative al Microbiota, ossia l’insieme delle specie batteriche che compongono il nostro corpo, di cui circa la metà è localizzata nell’intestino.