Avis Soveria Mannelli compie 40 anni – FOTO

È uno di quei momenti “da incorniciare” quello che l’AVIS di Soveria Mannelli ha vissuto lo scorso sabato 14 aprile.

Un momento storico perché la locale sezione AVIS ha festeggiato i 40 anni, un traguardo non scontato per un’associazione che vive e opera in Calabria dove tutto, comprese le forme della vita associativa, sembra caratterizzato dall’instabilità e dalla precarietà.

La celebrazione ha avuto inizio con l’inaugurazione della “Casa del donatore”, nata come straordinario esempio di applicazione dello spirito sussidiarietà, dalla collaborazione fattiva tra l’AVIS e le amministrazioni comunali che si sono succedute in questi ultimi anni.

La “Casa del Donatore” è stata intitolata al compianto dott. Basilio Molinaro, storico farmacista di Soveria Mannelli e fondatore della locale sezione AVIS.

All’iniziativa hanno partecipato le locali autorità e una nutrita rappresentanza delle sedi AVIS di tutta la regione.

Alla cerimonia ha fatto seguito un dibattito cui hanno preso parte l’ex presidente AVIS nazionale Andrea Tieghi, il presidente AVIS regionale, Rocco Chiriano, il presidente provinciale AVIS Catanzaro, Francesco Parrottino, il presidente dell’AVIS locale, Davide Rocca, il sindaco di Soveria Mannelli, il dr Leonardo Sirianni nella duplice veste di sindaco e di ex direttore sanitario AVIS e il parroco di Soveria Mannelli, il canonico don Roberto Tomaino.

Nel corso della serata è emersa la vivacità dell’AVIS di Soveria Mannelli che ha un numero di donatori superiore al fabbisogno stimato a livello nazionale contribuendo così a rendere l’AVIS provinciale di Catanzaro tra le più attive d’Italia.

Si è molto discusso del valore del donare messo in evidenza anche dall’intervento del parroco che ha sottolineato come il dono gratuito che ogni donatore AVIS fa rappresenta un gesto cristiano significativo.

La serata è proseguita con il classico taglio della torta e con un momento di festa allietato dalle note del giovane gruppo musicale “Music in Soul” che ad inizio del dibattito ha potuto presentare il video del loro brano “All’improvviso“, canzone dedicata ai donatori che ha riscosso successo anche all’ultima Assemblea Nazionale Avis dello scorso anno.

“A fine serata non posso che esprimere un grazie per questa bellissima giornata. La presenza di 26 Avis consorelle arrivate non solo dalla provincia di Catanzaro ma anche da Reggio e Cosenza ha reso questo giorno veramente speciale. Un traguardo ragguardevole quello dei 40 anni, che non potevamo festeggiare nel modo migliore. Aver potuto inaugurare la Casa del Donatore, grazie al lavoro di molti volontari e soci dell’Avis di Soveria Mannelli, e ricordare in questo modo chi con l’esempio ci ha proceduto, il Dr. Basilio Molinaro promotore della fondazione dell’Avis di Soveria Mannelli, intitolandogli la struttura ci riempie di orgoglio e soddisfazione.” Queste le dichiarazioni del Presidente Davide Rocca “Il lavoro svolto dai giovani dell’Avis di Soveria Mannelli ha impreziosito questo importante evento di festa che ha visto partecipe non solo la comunità di Soveria Mannelli ma l’intera Associazione AVIS Calabrese ben rappresentata. Credo che il risultato di tanto lavoro si possa racchiudere nella frase di Peter Marshall scelta per chiudere il video in ricordo di questi quarant’anni “La misura di una vita ben spesa non sta in quanto è durata ma in quanto si è donato.” Noi continueremo a lavorare in questa direzione perché la cultura del dono possa diventare sempre più azione quotidiana e non straordinaria”