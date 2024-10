Avvio sprint, brividi e raddoppio: Reggina avanti all’intervallo

Vantaggio pesantissimo. La Reggina va al riposo sul risultato di 0-2 sul campo del Teramo, al termine di un primo tempo combattutissimo. Amaranto subito avanti con Reginaldo, bravo a sfruttare una grande azione di Rivas sulla fascia.

I padroni di casa hanno reagito con veemenza, mettendo alle corde i ragazzi di Toscano per metà della prima frazione e colpendo anche una traversa con Bombagi. Nel finale, però, ci pensa il solito, infinito Corazza a fissare il 2-0 con una grande incornata su altro traversone, stavolta di Rolando.

