Reggio, il Comune cerca concerti: avviato il bando esplorativo

Nel calendario dell’Estate Reggina che si estende fino al 30 settembre, includendo anche i giorni delle Festività Mariane, non appare, al momento, il nome di nessun big ospitato in riva allo Stretto per i classici concerti di agosto e settembre. Il dado, però, non è ancora tratto, perché il Comune ha pubblicato un “avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la realizzazione di due concerti nel periodo luglio/settembre 2023“.

I dettagli dell’avviso esplorativo per i concerti a Reggio

“L’Amministrazione comunale – si legge nell’avviso – ha stabilito di destinare, nell’ambito del finanziamento PON Metro 2014/2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1 – Progetto “Azioni pilota per un distretto culturale e turistico della Città di Reggio Calabria” sub intervento Cod. RC 6.2.1.a.2. – Sub intervento 2: “Mostre, eventi, allestimenti per la costruzione del distretto culturale turistico”, una quota parte dell’importo complessivo del sub intervento pari ad €. 487.390,00, per realizzare due concerti nel periodo agosto/settembre 2023, da inserire nei programmi “Estate Reggina 2023” e “Feste Mariane 2023”.

Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di allestimento, produzione esecutiva e supporto tecnico, anche nell’ambito della sicurezza, per la realizzazione di due concerti da realizzarsi presso Piazza del Popolo o Piazza Indipendenza.

Gli eventi si terranno:

il primo in una data ancora da determinarsi, compresa tra il 24 luglio ed il 10 settembre 2023, da inserire nel programma dell’estate reggina;

il secondo il 12 settembre 2023, in occasione delle festività mariane.

Gli spettacoli dovranno, orientativamente, aver inizio alle 21.30 e termine alle 24.00.

L’importo massimo per la realizzazione dei n. 2 eventi è pari ad € 100.000,00 omnicomprensivo dei costi sulla sicurezza, oltre Iva.

Gli operatori economici interessati, sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse, sulla base di quanto specificato nel presente Avviso, senza che ciò comporti alcun diritto al successivo invito a trattare per l’affidamento del contratto entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 18.07.2023.