AZ Picerno, dg Enzo Mitro: “Non avremo i tifosi, speriamo di ripagarli con i risultati’

All’indomani del decreto governativo che ha imposto la disputa degli incontri a porte chiuse, ha rilasciato una dichiarazione il DG del Picerno Enzo Mitro:

“Giocare a porte chiuse sicuramente è un male. Non avremo i tifosi al nostro fianco, che sono sempre presenti, in trasferta e in casa, a sostenere la squadra. Ci dispiace per i tifosi, i più penalizzati. Ci hanno seguito ovunque facendo sentire il loro prezioso apporto. Speriamo di poterli ripagare con risultati importanti e di poter gioire con al più presto. E’ uno stato di emergenza ma noi faremo di tutto per accontentarli, che ci tengono.

Poi, per Società come la nostra è un male anche a livello economico. Infatti, ospiteremo in queste prossime giornate squadre importanti, blasonate, che portavano tifosi. Ovviamente, però, ci atteniamo alle disposizioni del DPCM e della Lega Pro, osservandole attentamente proprio per evitare ogni problema”.

