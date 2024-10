Reggina: tutto a porte chiuse, sospese le conferenze stampa

La Reggina comunica che, in ottemperanza del DPCM del 04.03.2020 “punto 1 comma c” e del comunicato della Lega Pro n. 139 del 5 marzo 2020, “sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)” di conseguenza gli allenamenti della prima squadra, scuola calcio e settore giovanile, si svolgeranno a porte chiuse.

Si comunica altresì che come riportato al “punto 1 comma b”, “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone”, di conseguenze sono sospese le conferenza stampa pregara.

L’ufficio stampa provvederà a produrre materiale destinato agli organi di informazione per l’espletamento delle proprie attività giornalistiche.

La prossima settimana seguirà comunicazione per l’ingresso allo stadio per gli organi dell’informazione considerando le restrizioni previste nel comunicato Lega Pro n. 139 del 5 marzo 2020.

