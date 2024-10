Calcio: ufficiale, Università N. Cusano sponsor della Vibonese. I dettagli

“L’Università Niccolò Cusano, da sempre impegnata nel sostegno allo sport e ai valori che rappresenta, ha stipulato un nuovo contratto di sponsorizzazione con la US. Vibonese Calcio. Un passo fortemente voluto dall’Ateno fondato da Stefano Bandecchi, che sosterrà la società calabrese tanto in questo finale di stagione quanto nell’annata 2024-2025.

L’accordo ha un’importanza fondamentale per la Vibonese, alla ricerca di nuovi partner di spessore e caratura nazionale come Unicusano. L’Ateneo, dopo una lunga corte da parte della Vibonese e una serie di contatti avviati negli ultimi mesi, è scesa in campo concretamente offrendo un contribuito economico di 100.000 euro alla società del Gruppo Caffo.

A fornire maggiori dettagli sull’intesa è stato Antonello Gagliardi, direttore generale del club in un’intervista esclusiva rilasciata a Tag24.it: “Abbiamo sempre avuto sponsor legati al territorio e al gruppo Caffo, questa è un’opportunità che ci permette di lavorare con attori impegnati sul piano nazionale come Unicusano. Speriamo che l’esempio di Bandecchi possa essere emulato anche da altri imprenditori“.

fonte: Tag24.it

Ricordiamo che la proposta qualche mese addietro è stata rifiutata dalla LFA Reggio Calabria per i motivi che più volte sono stati raccontati. Sulle maglie della squadra amaranto è esistente per questa stagione lo sponsor eCampus.