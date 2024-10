Calcio Giovanile: la LFA Reggio Calabria Under 17 è in finale

Ottima prestazione dei ragazzi allenati da mister Riso che, sabato 11 maggio presso il Centro Federale di Catanzaro, giocheranno per il titolo di campioni regionali Under 17.

Il tabellino

US Vibonese Calcio-Reggio Calabria 1-2

Marcatori: Bianco (2), Sibio.

fonte: Lfa Reggio Calabria

La prima squadra

Per quello che riguarda la prima squadra, la LFA Reggio giocherà domenica l’ultima gara del campionato regolare sul campo della Nuova Igea, mentre la settimana successiva gli amaranto saranno in trasferta contro la Vibonese per la semifinale play off. Ovviamente si spera di bissare il successo dei giovani.