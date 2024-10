Reggio, il Moto Club Polizia di Stato fa visita ad una casa famiglia

Anche quest’anno la Delegazione di Reggio Calabria del Moto Club Polizia di Stato ha realizzato il “Babbo Natale in moto”.

La terza edizione dell’iniziativa benefica ha avuto un grande successo, grazie soprattutto alla lotteria attraverso cui sono stati raccolti i soldi necessari per acquistare i giocattoli per i bambini di una Casa famiglia. I giochi acquistati non sono stati scelti a caso, ma richiesti da ogni bambino grazie alla tradizionale letterina che hanno fatto recapitare a Babbo Natale.

L’uomo vestito di rosso e con la folta barba bianca, a Reggio Calabria, per l’occasione è stato scortato da 4 equipaggi delle nibbio dell’U.P.G.S.P. che hanno contribuito a rendere unico questo Natale, regalando a tutti i bambini un panettone.

Alla fine della consegna dei giocattoli le moto dei Babbo Natale hanno lasciato la struttura accompagnati dalle luci blu delle nibbio.