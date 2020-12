Il bacio tra Sicilia e Calabria visto dallo spazio torna a fare il giro del web

Da lassù tutto è differente, tutto appare più grande e luminoso, ma non quella sottile strisce che separa la Calabria dalla Sicilia, Reggio Calabria da Messina, il nostro posto del cuore.

La magia del bacio tra Calabria e Sicilia dallo spazio

La foto postata dagli astronauti della stazione spaziale internazionale non è recente, risale al 9 agosto 2014, ma nelle ultime ore è tornata ad essere virale. Si sa, quando qualcosa viene pubblicata sui social può "riesplodere" in qualsiasi momento. È il caso del bacio tra le due regioni meridionali.

L'immagine immortalata dallo spazio rappresenta un vero e proprio elogio allo Stivale, al Sud in particolare. L'Italia, dallo spazio, è stata ritratta in tutte le sue magnifiche sfaccettature: di notte, di giorno, in inverno, in estate, con e senza nuvole. La sua bellezza, però, non smette mai di togliere il fiato.

Si tratta anche di una foto che ci fa un po' girare la testa. Nord e Sud sono stati invertiti e lo Stivale capovolto rispetto a come siamo soliti percepirlo.

Per vedere il post originale, CLICCA QUI, potrai anche allargare l'immagine alla ricerca, magari, della tua città.