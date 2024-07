Back to Basics - Summer School in Graphic Design

Dal 14 al 20 luglio, si è tenuta la Summer School in Graphic Design “Back to Basics”, promossa dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria e svolta presso la Residenza Universitaria di Via Roma. L’iniziativa è stata sostenuta dalle aziende Studio 7 Comunicazione e Tenute San Giovanni, con il patrocinio di ADI Calabria Associazione per il Disegno Industriale e Art Directors Club Italiano, e il supporto dello Studio di Comunicazione ZonaPi.

Una straordinaria occasione per costruire nuove sinergie e opportunità progettuali nelle quali fare confluire la realtà didattica e accademica con quella professionale che gli studenti della Mediterranea hanno accolto con grande favore e un’adesione importante.

Lidia Errante, architetto, assegnista di ricerca, già docente di Identità Visuale

La summer school, organizzata da Francesco Alati e Lidia Errante dell’Università Mediterranea, insieme al laboratorio di ricerca MeTA++ diretto dal prof. Alberto De Capua, ha coinvolto due esperti visiting professor: Manuel Alvaro e Viviana Scutari. Obiettivo principale, fornire agli iscritti un background teorico, tecnico e operativo per padroneggiare gli strumenti compositivi e progettuali necessari a gestire il processo di progettazione grafica ed editoriale, dal concept fino alla pubblicazione.

Un progetto corale che, partendo dall’Università, ha coinvolto imprese, associazioni e professionisti. Un magnifico esempio di collaborazione orientata alla promozione della progettualità e della qualità come strumenti per generare valore attorno a brand, prodotti e territori.

Francesco Alati, designer e art director, docente UNIRC e presidente ADI Calabria

Il laboratorio ha affrontato varie aree tematiche inerenti il mondo della progettazione visiva: software, forma, colore, percezione, composizione e stampa.

“Questa summer school è stata l’occasione per sottolineare il valore assoluto della comunicazione e della progettazione visiva, troppo spesso sottovalutate nel nostro territorio. Siamo sempre felici di poter sostenere operazioni virtuose come questa e siamo contenti che l’Università Mediterranea abbia scelto di investire sul mondo del design“.

Pasquale Malara, ceo Studio 7 Comunicazione

Gli studenti, suddivisi in gruppi e supportati dai docenti, hanno sviluppato cinque progetti grafici per la comunicazione di altrettanti vini dell’azienda Tenute San Giovanni.

“Siamo entusiasti della nostra prima collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il primo in Calabria. Questo progetto rappresenta l’impegno di ADCI a supportare i giovani nel loro percorso verso una carriera nella comunicazione. Vogliamo creare un ponte tra l’istruzione e il mondo del lavoro offrendo momenti di condivisione con professionisti del settore e questo workshop ne è stato un esempio concreto“.

Manuel Alvaro, ambassador Art Directors Club Italiano

“Questo evento ha sottolineato l’importanza della sperimentazione e della ricerca nella creazione di progetti di comunicazione efficaci, fornendo agli studenti un’esperienza pratica e di collaborazione con l’azienda partner. Grazie all’approccio progettuale-creativo, gli studenti hanno sviluppato soluzioni di comunicazione visiva che rispondono alle esigenze di mercato contemporanee, portando a risultati inaspettati. La summer school ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra giovani talenti e professionisti, determinando uno scambio continuo di idee e competenze“.

Viviana Scutari, graphic designer ZonaPi

I risultati sono stati presentati sabato sera durante un evento all’interno del punto vendita reggino di Tenute San Giovanni, situato in via Aschenez 96.

All’evento erano presenti Giacomo Chirico, co-fondatore del marchio, i visiting professor Manuel Alvaro e Viviana Scutari, nonché gli organizzatori Francesco Alati e Lidia Errante, insieme ad altri docenti dell’Università Mediterranea ed esponenti del mondo del design.

“Sono molto soddisfatto dei lavori svolti dai ragazzi ed orgoglioso che gli organizzatori abbiano pensato alla nostra azienda come caso studio da analizzare. Tenute San Giovanni è una realtà giovanissima ma con valori antichi. Il progetto nasce dalla voglia di investire sul territorio e sin da subito abbiamo avuto l’intuizione di circondarci di giovani per portare avanti il progetto. Vedere tanti studenti così appassionati raccontare la nostra storia ci rende, con un pizzico di commozione, grati per il lavoro svolto con vera professionalità e abnegazione. Ringrazio Francesco Alati e Lidia Errante splendidi direttori d’orchestra“.

Giacomo Chirico, co-fondatore Tenute San Giovanni