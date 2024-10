Reggio, la Guardia Costiera salva un bagnante in difficoltà

A causa delle forti correnti il malcapitato si è ritrovato in pochissimi minuti a circa 70 mt dalla riva

Il bel tempo e le temperature elevate degli ultimi giorni, hanno fatto registrare una notevole affluenza sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti il litorale reggino.

Le pattuglie terrestri e le unità navali della Guardia Costiera, costantemente impegnate lungo tutto il litorale di competenza nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”, sono intervenute alle ore 12:15 della mattinata odierna, in località “sorgente” di Reggio Calabria per prestare soccorso ad un bagnante in evidente stato di difficoltà.

A seguito di ripetute segnalazioni pervenute sulla linea telefonica di soccorso 1530, venivano inviati immediatamente sul posto i mezzi navali della Guardia Costiera di Reggio Calabria CP 801 e GC B114, coadiuvati da una pattuglia terrestre.

Si informava dell’evento l’Autorità Marittima dello Stretto che assumeva il coordinamento delle operazioni.

Preso alla sprovvista dalle forti correnti che caratterizzano quella zona, una volta entrato in acqua, il malcapitato, si è ritrovato in pochissimi minuti a circa 70 mt. dalla battigia e non riuscendo più a tornare a riva, con le poche forze rimaste ha cercato sbracciando di attirare l’attenzione dei pochi bagnanti presenti.

Ad intervenire per primo, il Signor Leandro campicelli, che incurante del pericolo si tuffava e raggiungeva l’ormai sfinito bagnante rassicurandolo e trasportandolo con non poche difficoltà a riva.

Giunti sul posto i militari spiaggiavano, constatando che fortunatamente il malcapitato era stato appena tratto in salvo, e pertanto si adoperavano ad assistere il personale sanitario appena intervenuto.

La Guardia Costiera invita la collettività a prestare la massima attenzione e ricorda che è attivo su tutto il territorio nazionale il numero per le emergenze in mare “1530”.