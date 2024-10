Baker Hughes al porto di Saline Joniche? Il sindaco Maria Foti sposa la proposta: “Opportunità storica per il nostro territorio”

Baker Hughes, dopo il no a Corigliano si cercano soluzioni alternative per non perdere una importante opportunità di sviluppo per la Calabria.

Giuseppe Nucera, già presidente di Confindustria Reggio Calabria, e l’economista Matteo Olivieri hanno ufficialmente all’azienda di tecnologia di considerare il porto di Saline Joniche, situato nell’area di Sant’Elia, quale infrastruttura che possa ospitare gli investimenti e le idee progettuali di Baker Hughes.

“Suggeriamo di considerare il porto di Saline Joniche, che per l’occasione potrebbe essere disabbiato e reso operante. Basti ricordare che questo porto, alcuni anni addietro, era stato scelto per i suoi fondali e le banchine completamente libere quale base di una centrale a carbone che le legittime opposizioni ambientaliste hanno bloccato. Realizzato nell’ambito del cosiddetto ‘pacchetto Colombo’, il porto di Saline Joniche ha vocazione industriale ma non è mai entrato realmente in funzione”, la proposta di Nucera e Olivieri al Governatore Occhiuto.

Da ricordare come l’intera infrastruttura si sviluppa su un’area di110.000 mila mq circa, nel confine naturale tra i due torrenti Falcone e Sant’Elia e la linea ferroviaria. Il sindaco di Montebello Jonico Maria Foti, ha accolto con entusiasmo e speranza l’ipotesi avanzata da Nucera e Olivieri.

“Sarebbe una opportunità irripetibile per il nostro territorio. Crediamo tantissimo nelle potenzialità del porto di Saline Joniche, la cessione per la gestione all’Autorità Portuale è stata realizzata proprio per facilitare il rilancio e lo sviluppo dell’infrastruttura.

Lo sviluppo del porto garantirebbe la rinascita di una zona ormai depressa. Gli investimenti effettuati negli anni, pensiamo a Liquichimica e Ogr, purtroppo non sono andati a buon fine. Oggi si apre questa ipotesi, noi come amministrazione ci diciamo entusiasti e pronti da subito a far partire l’iter”, le parole del sindaco Foti.

Prosegue il primo cittadino.