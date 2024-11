BalistreriCantaBalistreri: il 30 gennaio all’Attrattoria di Ecolandia Cantautorato italiano e Musiche da Sud

Il progetto Balistreri canta Balistreri vuole rievocare le emozioni, la rabbia, la passione di una donna, la siciliana Rosa Balistreri, donna coraggiosa e d’avanguardia, che denunciava attraverso la sua possente voce e la chitarraamore ed odio nei confronti della sua terra, la Sicilia.

La cantautrice canta di soprusi e di vicende, di una terra che non voleva e forse non vuole ancora, o non riesce, a scegliere il coraggio.

Il progetto è ridisegnato in chiave acustica dalla siculo/calabrese Valentina Balsitreri accompagnata dal M# Francesco Scopelliti.

La parte seconda del concerto prevede un excursus di musiche cantautoriali che raccontano le terre del Sud.

Il progetto viaggia tra il Salento, la Calabria fino a ritornate in Sicilia. Canzoni che ricordano la storia, la tradizione, emozionando e facendo ricordare ad ognuno di noi le proprie briganti radici.