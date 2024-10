Ballando con le stelle, la reggina Giorgia Gatto arriva in finale e sogna la vittoria

Ancora una volta, non resta che fare il tifo per Giorgia Gatto, la ballerina motivo di orgoglio per la città di Reggio Calabria

L’edizione 2019 del talent show di Rai 1 sta per volgere al termine e gli italiani stanno per scoprire i vincitori di questa stagione.

Ballando con le stelle riserva anche delle ‘piccole’ sorprese grazie alla gara “Ballando con te” dove a confrontarsi sono dei concorrenti molto speciali. Tra questi c’è un talento di natura, dall’esile figura e dal grande carisma che viene proprio da Reggio Calabria. Più volte vi abbiamo parlato di lei e del cammino che l’ha condotta sul piccolo schermo: Giorgia Pia Gatto.

Leggi anche

Undici anni e tanta voglia di vincere e realizzare i suoi sogni, la giovane ballerina reggina presto prenderà parte alla finale di Ballando con le stelle. Al programma di Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, Giorgia è stata accolta, fin da subito, con amore.

Dai provini per “Ballando on the Road” fino alla partecipazione al programma che va in onda in prima serata su Rai 1, Giorgia si è mostrata non solo all’altezza del posto che i giudici le hanno assegnato, ma anche capace di conquistare il pubblico a casa.

Durante la puntata che andrà in onda venerdì 31 maggio non resta che fare il tifo, ancora una volta, per la ballerina motivo di orgoglio per la città di Reggio Calabria.