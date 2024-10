Giovane reggina a Ballando con le stelle, Falcomatà: “La piccola Giorgià è un orgoglio per la città”

“Forti emozioni e grande orgoglio sono le suggestioni che ci ha regalato la piccola Giorgia Gatto, con la sua grinta e il suo talento, partecipando e vincendo Ballando on the road”, in onda in prima serata, su Rai Uno.

Questo il pensiero del Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, in merito al successo della giovane ballerina, che ha vinto il primo premio nella trasmissione di Milly Carlucci.

“Sono particolarmente lieto che il nome della nostra città sia tenuto alto da un talento come la piccola Giorgia che, seppur molto giovane, ha dimostrato determinazione, abilità, ambizione, passione per lo sport, offrendoci un bel momento di televisione ed entrando nelle case di moltissimi italiani. Una soddisfazione che, quando arriva dai giovani, inorgoglisce ancora di più.

Una eccellenza, senza alcun dubbio, riconosciuta da esperti di fama internazionale, segno tangibile che Reggio è una città in cui esiste un fermento culturale vivo e fattivo, e che c’è chi tiene vivo questo fermento come, nel caso specifico, il Centro Formazione Danza Arabesque di Pasqualina Iacopino. Il messaggio che parte dalla nostra amata terra – conclude Falcomatà – è un messaggio positivo, di impegno e determinazione, che ripaga i sacrifici di genitori attenti, che assecondano le inclinazioni dei propri figli, favorendo lo sviluppo di attitudini che non devono restare sopite ma meritano l’attenzione del grande pubblico”.